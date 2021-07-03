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Подводный пожар потушили в Мексиканском заливе
Источник материала: ОНТ
В Мексиканском заливе на морском трубопроводе произошел подводный пожар. Пожар потушили после более чем пяти часов,
Пожар начался из-за утечки на нефтепроводе компании Pemex у берегов неподалеку от города Сьюдад-дель-Кармен (мексиканский штат Кампече). Уточняется, что огонь поднимался с глубины 78 метров.
Для полного устранения возгорания потребовалось свыше пяти часов. Пострадавших в результате инцидента нет. Устанавливаются причины возгорания.
Возгорание произошло на платформе, работающей в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это месторождение – одно из крупнейших в Мексике, здесь
Фото: скриншот видео
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В Мексиканском заливе на морском трубопроводе произошел подводный пожар. Пожар потушили после более чем пяти часов, информирует Reuters. Пожар начался из-за утечки на...
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