Подводный пожар потушили в Мексиканском заливе

Источник материала: ОНТ

В Мексиканском заливе на морском трубопроводе произошел подводный пожар. Пожар потушили после более чем пяти часов, информирует Reuters.

Пожар начался из-за утечки на нефтепроводе компании Pemex у берегов неподалеку от города Сьюдад-дель-Кармен (мексиканский штат Кампече). Уточняется, что огонь поднимался с глубины 78 метров.

Для полного устранения возгорания потребовалось свыше пяти часов. Пострадавших в результате инцидента нет. Устанавливаются причины возгорания.

Возгорание произошло на платформе, работающей в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это месторождение – одно из крупнейших в Мексике, здесь добывают порядка 95 тысяч баррелей нефти в сутки.

Фото: скриншот видео

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