«Беларуськалий»: добывая соль земли белорусской

Источник материала: ОНТ

Не простым был путь Беларуси к независимости. После войны наши деды и прадеды восстанавливали страну из пепла, и сколько потом еще было потрясений – развал Союза, дефицит, нескончаемые очереди за самым необходимым.





За мизерный по историческим меркам период (почти треть века) мы создали суверенное государство. И сегодня Беларусь отличает прочный духовный стержень, сильная вера в собственное наследие, понимание истории. И все это вместе позволяет нам не потерять себя. Но еще мощь государства, незыблемость его суверенитета народ определяет своим трудом.

Создавая, созидая и преумножая богатства, которые, в том числе, даровала нам природа. Следующий наш репортаж – о главном сокровище белорусской земли, благодаря которому крепнет экономика.

Кристаллы, от которых зависит жизнь – они повышают урожайность в разных точках планеты. Это калий – соль нашей земли. Добывают его из глубин белорусских недр. А предприятие, которое занимается добычей – визитная карточка страны.

«Беларуськалий» известен хотя бы потому, что каждая пятая тонна удобрений в мире наша. Предприятию более 60 лет. Его история началась, когда на Полесье приступили к освоению древнего Старобинского месторождения калийных солей.

Так была определена специализация горнодобывающей отрасли Беларуси. В одночасье запасы месторождения стали стратегическим ресурсом, основой стабильного экономического развития и национальным достоянием.

Петр Алексеевич Калугин. Возглавлял «Беларуськалий» с 1992 по 2001 год. Один из инициаторов создания Международной калийной компании по экспорту удобрений. Под его руководством формировалась стратегия развития предприятия, внедрялись новые технологии добычи руды.

Без белорусского минерала сегодня не собирали бы урожай ни в Бразилии, ни в Китае – «Беларуськалий» продает продукцию в 140 государств. Компания обеспечивает значительную долю ВВП страны и является одним из лидеров по размеру отчислений в бюджет. При этом нельзя забывать, благодаря предприятию построен Солигорск – белорусский «город шахтеров».

Денис Курленко, заместитель председателя Минского областного исполкома: «Беларуськалий» является флагманом промышленного производства Минской области. 1/5 часть всего объема промышленного производства производится на предприятии. Поэтому для нас это предприятие является важным. «Беларуськалий» – не просто валообразующее предприятие для региона, оно еще несет большую социальную нагрузку. На балансе предприятия находится 11 детских садов, пионерский лагерь, санаторий, есть своя поликлиника. Показывая такую социальную значимость для Солигорского района, «Беларуськалий» показывает другим как нужно развиваться в этом плане, зарабатывая определенные средства, обеспечивает нормальные условия для работы и жизни своих сотрудников».

За последние шесть лет Беларусь вдвое увеличила добычу и сегодня занимает пятую долю мирового рынка. Останавливаться «Беларуськалий» не собирается.

Речь о строительстве горно-обогатительного комбината на знаменитом Петриковском месторождении. Эти недра богаче, чем было принято считать еще совсем недавно.

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