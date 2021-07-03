ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»

03.07.2021 19:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»

Это один из символов нашей Великой Победы. К появлению памятного монумента причастны не только профессиональные архитекторы и строители, но и обычные люди. Все те, кто посчитал своим долгом сделать вклад в создание мемориала, один за другим приносили сюда по горсти земли. Значительная же часть возвышенности холма насыпана землей, привезенной с мест боев и городов-героев.

Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, этот Курган Славы – сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни. Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, то есть нам с вами и тем, кто придет после нас. Суть этого послания проста и всегда актуальна, а в наше время особенно: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества. Как точно было сказано в те далекие годы, когда был сотворен этот памятник.

Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно памяти этих героев. Памяти тех, кто создавал этот памятник. Тех, кто отстоял потерянные в 90-е традиции и восстановил мемориальный комплекс, придав ему современный облик.

Читайте также:

Александр Лукашенко: мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь

Александр Лукашенко: день освобождения Минска стал предвестником всей нашей Победы в 1945-м

Педагоги попросили у Президента совет. В чём им нужна помощь главы государства?

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для...
 
Новости дня
Новости разные
 
День независимости Беларуси: церемония возложения венков прошла на Кургане Славы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by