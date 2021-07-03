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Дмитриев: «Санкции приходят к нам из Европы, но реальное давление на страну будет увеличиваться со стороны Кремля»

03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что делать, когда не работают ни санкции, ни диалог?

— Если раньше условный коллективный Запад считал, что здесь есть, с кем вести диалог, то именно благодаря целому набору системных шагов и заявлений, которые были сделаны руководством Беларуси за этот год, на Западе сейчас есть совершенно устойчивое мнение, что диалог невозможен (даже если белорусская власть вдруг захочет его вести), — отмечает в интервью Филину лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Более того, по мнению политика, сейчас возможный диалог опасен и угрожает как репутации тех, кто будет его вести, так и в целом создает дополнительные угрозы для Евросоюза.

— Я считаю, что тот же самый Евгений Прейгерман и лично Владимир Макей, который все убеждал власть, что можно легко получить ремейк 2011 года, что Европа не готова к каким-то более жестким действиям, просто ошиблись в оценке ситуации. Или сознательно это делали. Европа сегодня другая, — уверен Андрей Дмитриев.

Поэтому впереди только ужесточение подходов.

— Раньше Беларусь была страной, где Европа демонстрировала слабость, мягкий подход, сейчас все идет к тому, что на примере Беларуси будут демонстрировать принципиальный подход, а на примере Украины — поддержку тем, кто выбрал путь развития демократии, — отмечает лидер «Говори правду».

Фактически в Беларуси у Запада, кроме безопасности, интересов как таковых нет.

— А сейчас и вопросы безопасности поставлены под серьезное сомнение. Поэтому диалог будет, но это будет диалог Запада и Байдена с Путиным — про то, как обеспечить безопасность Европы в вопросах поставок нефти, в вопросах нелегальной миграции, оружия и всего остального, — считает Андрей Дмитриев.    

Он уверен, что санкции — это всегда плохо для страны.

— Меня вот искренне удивляют крикуны, которые начали говорить, что санкции — это чуть ли не благо и будет стимулом для экономики. Акститесь! Санкции — это всегда серьезное торможение в развитии или даже деградация. Всегда! Тем более что это санкции со стороны той части мира, где сегодня и деньги, и технологии.

Работают они или не работают? Давайте скажем честно: Беларусь никогда до этого не была под экономическими санкциями, более того, то, что было принято сейчас, — это просто открыли дверь и дали сегодняшней власти де факто полгода, чтобы еще раз подумать, как они себе видят будущее. И мы не знаем, какими будут последствия, кроме одного: что это, безусловно, плохо для страны, это ослабляет нас, делает максимально зависимыми от одного центра — от Москвы.

Санкции, конечно, приходят к нам из Европы, но реальное давление на страну уже есть и будет увеличиваться со стороны Кремля. Кремль же сказал, что поддержим обязательно. А дальше это означает: хотите, чтобы поддержали ваш умирающий завод — давайте включайте его в состав подобного российского, хотите кредит — давайте, чтобы этот кредит мог использовать исключительно российский бизнес и так далее. Поэтому нам нужно как можно быстрее выгребать из этого всего, — считает Андрей Дмитриев.

Для этого белорусской власти нужно адекватно оценить и свое экономическое, и свое политическое положение, и посмотреть немного за горизонт, считает политик.

— Еще мне не нравится, что в ЕС все сегодня уперлись в разговор про санкции. А мне кажется, гораздо более объемным и серьезным должен быть пакет поддержки и помощи белорусского народа. И здесь надо говорить и про возможности белорусских студентов — не только, чтобы они уезжали из страны, а имели возможность дистанционного получения бакалавровских и магистровских дипломов. Нам нужно говорить сегодня о поддержке малого и среднего бизнеса, нам нужно говорить о поддержке белорусского народа. Если принимается пакет санкций, то пакет поддержки для простых людей должен быть в два раза больше.

И тогда это будет и компенсировать историю, что санкции бьют по народу. Ведь наша главная задача не наказать Лукашенко, наша задача — чтобы белорусский народ обрел свободу и возможность решать на собственной земле, каким будет его будущее, — заключает Андрей Дмитриев.

 
 
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