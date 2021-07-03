Лукашенко анонсировал изменение финансирования Большого театра Беларуси по схеме спортивных федераций

Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время изменится схема финансирования Большого театра Беларуси, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, схема выделения бюджетных средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами: часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же.

"Имейте в виду, в театре Янки Купалы я уже говорил, что мы финансирование изменим. Лишних людей держать не надо", - сказал он.

По информации пресс-службы, Лукашенко в субботу посетил Национальный академический Большой театр оперы и балета, где прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости.