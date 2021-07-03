Апостольский нунций в Будславе: белорусы должны примириться между собой, встретиться как братья





















Представитель Папы Франциска в Беларуси обратил внимание на то, что «в этот день мы вспоминаем важное событие, благодаря которому эта страна была освобождена из-под оккупации, от вмешательства внешних сил, начав отстраивать то, что было разрушено, с надеждой на лучшую жизнь в будущем. Поэтому каждый из нас чувствует обязанность возносить горячие молитвы к Богу за всех жертв Второй мировой войны: как известных, так и неизвестных; как близких нам, так и чужих».





«Сегодня особым образом я молюсь за мир и согласие в этой стране, чтобы с Божьей помощью и через заступничество Матери Божьей Будславской удалось преодолеть, как говорит Папа Франциск, «культуру разделения и установить в стране истинную культуру братства и солидарности». В настоящий момент жители этой страны должны примириться между собой, вновь встретиться друг с другом как братья, преодолеть несогласие, разделяющее их.





Необходимо укрепить культуру мира, которую эта страна в большой степени приобрела на протяжении веков, и показать всему миру, как защитить этические и нравственные ценности, как защитить собственные семьи, основанные на этих ценностях, которые гарантируют им будущее», — сказал апостольский нунций Анте Йозич.



