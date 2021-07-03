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Костусев в письме из СИЗО заявил о своей невиновности в заговоре против Лукашенко

03.07.2021 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев, который был задержан по уголовному делу о подготовке госпереворота и о заговоре против президента Беларуси Александра Лукашенко, отрицает свою вину.



 
"Председатель БНФ отрицает свою вину в заговоре и возмущается тем, что государственное телевидение распространило информацию о его якобы признании вины", - говорится в сообщении на сайте партии со ссылкой на полученное от Костусева письмо. 

В сообщении также сказано дело о госперевороте "уже больше месяца находится в режиме ожидания"."Сейчас полное затишье", - приводят однопартийцы слова Костусева. 

В апреле телеканал ОНТ показал некоторые детали признаний фигурантов дела о покушении на Лукашенко. "Для меня было преступлением уже то, что меня, во-первых, втянули в этот разговор люди. Я признаю свою вину в том, что дал возможность этим людям втянуть меня в такие разговоры", - заявил тогда Костусев.

Ранее ФСБ сообщила, пишет interfax.by, что помогла предотвратить госпереворот в Беларуси на 9 мая. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А.Лукашенко", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Зенкович и Федута консультировались с представителями США и Польши. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г." - заявили в ФСБ.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".

Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

Позже в КГБ Беларуси заявили, что Зенкович, был связан со спецслужбами США. "На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС Беларуси и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвов ь в насильственном свержении действующей власти", - заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев, который был задержан по уголовному делу о подготовке госпереворота и о...
 
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