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Костусев в письме из СИЗО заявил о своей невиновности в заговоре против Лукашенко
Источник материала: Партизан
Председатель оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев, который был задержан по уголовному делу о подготовке госпереворота и о заговоре против президента Беларуси Александра Лукашенко, отрицает свою вину.
"Председатель БНФ отрицает свою вину в заговоре и возмущается тем, что государственное телевидение распространило информацию о его якобы признании вины", - говорится в сообщении на сайте партии со ссылкой на полученное от Костусева письмо.
В сообщении также сказано дело о госперевороте "уже больше месяца находится в режиме ожидания"."Сейчас полное затишье", - приводят однопартийцы слова Костусева.
В апреле телеканал ОНТ показал некоторые детали признаний фигурантов дела о покушении на Лукашенко. "Для меня было преступлением уже то, что меня, во-первых, втянули в этот разговор люди. Я признаю свою вину в том, что дал возможность этим людям втянуть меня в такие разговоры", - заявил тогда Костусев.
Ранее ФСБ сообщила,
По данным спецслужб, Зенкович и Федута консультировались с представителями США и Польши. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г." - заявили в ФСБ.
Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".
Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.
Позже в КГБ Беларуси заявили, что Зенкович, был связан со спецслужбами США. "На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС Беларуси и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвов ь в насильственном свержении действующей власти", - заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.
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Председатель оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев, который был задержан по уголовному делу о подготовке госпереворота и о...
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