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В Минске организовали масштабные городские гуляния по случаю Дня независимости

03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске с размахом отпраздновали День независимости. Организовали интерактивные площадки: выставки военной техники, концерты, фуд-корты с национальными блюдами и деликатесами, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Центр Минска в этот день превратился в выставочную площадку. Это похоже на огромную фотозону. Только здесь есть шанс сделать селфи у потомков легендарной «Катюши» или мощного БТР. Горожане делают фото и изучают военную технику.

Забираются на крыши, заходят внутрь. В белорусской столице таких площадок семь.
Поделки из дерева, украшения ручной работы, одежда с национальным орнаментом. На площади у Дворца спорта развернулась целая ярмарка. Ремесленники приехали из всех уголков страны. Продают и необычные вещи: мыло и свечи ручной работы, броши из натуральной кожи. Это хорошая возможность найти новых клиентов.

«Мыло варится с нуля, то есть сначала это собираются, плавятся масла, топятся, потом добавляется щелочь, мыло вызревает очень долго», – рассказала ремесленница из Могилева Ольга Белоконь.

«Сейчас уже новшества внесли, такое как подвеска, которая трансформируется в брошь. Ее можно носить как галстук, как подвесочку», – рассказала ремесленница Алиса Курс.

После долгой прогулки по праздничным площадкам города можно подкрепиться на фуд-корте. Продают знаменитые белорусские драники, блины и кавказский шашлык. Порцию мяса можно купить всего за 2 доллара. Найти можно и деликатесы. В одной из палаток готовят настоящих улиток. Но не все решаются их продегустировать.

В каждом районе города установили сцены и организовали концертные площадки. Выступают молодые творческие коллективы. Поют патриотические песни, танцуют современные и классические танцы. Завершится праздничная программа вечерним салютом. Он прогремит в шести точках Минска.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Центр Минска в этот день превратился в выставочную площадку. Только здесь есть шанс сделать селфи у потомков легендарной «Катюши» или мощного БТР.
 
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