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В Минске организовали масштабные городские гуляния по случаю Дня независимости
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске с размахом отпраздновали День независимости. Организовали интерактивные площадки: выставки военной техники, концерты, фуд-корты с национальными блюдами и деликатесами, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Центр Минска в этот день превратился в выставочную площадку. Это похоже на огромную фотозону. Только здесь есть шанс сделать селфи у потомков легендарной «Катюши» или мощного БТР. Горожане делают фото и изучают военную технику.
Забираются на крыши, заходят внутрь. В белорусской столице таких площадок семь.
«Сейчас уже новшества внесли, такое как подвеска, которая трансформируется в брошь. Ее можно носить как галстук, как подвесочку», – рассказала ремесленница Алиса Курс.
После долгой прогулки по праздничным площадкам города можно подкрепиться на фуд-корте. Продают знаменитые белорусские драники, блины и кавказский шашлык. Порцию мяса можно купить всего за 2 доллара. Найти можно и деликатесы. В одной из палаток готовят настоящих улиток. Но не все решаются их продегустировать.
В каждом районе города установили сцены и организовали концертные площадки. Выступают молодые творческие коллективы. Поют патриотические песни, танцуют современные и классические танцы. Завершится
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Центр Минска в этот день превратился в выставочную площадку. Только здесь есть шанс сделать селфи у потомков легендарной «Катюши» или мощного БТР.
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