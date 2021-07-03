В Минске организовали масштабные городские гуляния по случаю Дня независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске с размахом отпраздновали День независимости. Организовали интерактивные площадки: выставки военной техники, концерты, фуд-корты с национальными блюдами и деликатесами, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Центр Минска в этот день превратился в выставочную площадку. Это похоже на огромную фотозону. Только здесь есть шанс сделать селфи у потомков легендарной «Катюши» или мощного БТР. Горожане делают фото и изучают военную технику.

Забираются на крыши, заходят внутрь. В белорусской столице таких площадок семь.

Поделки из дерева, украшения ручной работы, одежда с национальным орнаментом. На площади у Дворца спорта развернулась целая ярмарка. Ремесленники приехали из всех уголков страны. Продают и необычные вещи: мыло и свечи ручной работы, броши из натуральной кожи. Это хорошая возможность найти новых клиентов.

«Мыло варится с нуля, то есть сначала это собираются, плавятся масла, топятся, потом добавляется щелочь, мыло вызревает очень долго», – рассказала ремесленница из Могилева Ольга Белоконь.

«Сейчас уже новшества внесли, такое как подвеска, которая трансформируется в брошь. Ее можно носить как галстук, как подвесочку», – рассказала ремесленница Алиса Курс.

После долгой прогулки по праздничным площадкам города можно подкрепиться на фуд-корте. Продают знаменитые белорусские драники, блины и кавказский шашлык. Порцию мяса можно купить всего за 2 доллара. Найти можно и деликатесы. В одной из палаток готовят настоящих улиток. Но не все решаются их продегустировать.