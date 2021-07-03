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Александр Лукашенко на Кургане Славы: мы такие толерантные, допрыгались до того, что нас обидели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому холокосту или холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году. Может быть, еще в более худшем варианте.
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Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для...
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