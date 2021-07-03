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«Долго вы его не увидите в телепередачах». Кадры нападения на Григория Азарёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ряд чудовищных фактов об угрозах в адрес Беларуси озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла о вскрытых в стране «спящих» террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. Также Президент отметил, что накануне праздника было совершено нападение на нашего коллегу Григория Азаренка.
Обсуждали и планы покушения на Григория Азаренка, и даже то, под каким соусом это все потом подать общественности.
Денис Хоффман:
Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь нашего коллегу к операции, которая завершилась 1 июля. Сейчас на ваших экранах кадры задержания. В машине – некто Дмитрий Сосновский и его подельник.
Вот они выходят и направляются в сторону Григория.
Как видите, Азаренок спокойно идет по дорожке, но в момент нападения оказывает активное сопротивление.
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Новости Беларуси. Ряд чудовищных фактов об угрозах в адрес Беларуси озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла о вскрытых в...
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