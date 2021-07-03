Лукашенко призвал творческую интеллигенцию не заниматься политикой

Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко в субботу посетил Национальный академический Большой театр оперы и балета, где 3 июля прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

По ее информации, после просмотра концерта Лукашенко "обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов".

"Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов", - сказал он.

"Если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться. Вы никогда не исправитесь. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде чем что-то сделать (а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант", - добавил Лукашенко.

