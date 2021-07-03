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«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И чтобы не было разночтений, один из студентов, к которым обращался Президент, прямо у Кургана поинтересовался у Александра Лукашенко, чем могут помочь молодые историки общему делу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы создали очень много памятников о подвигах белорусских людей. Они – счастье белорусского народа. Возьмите Красный Берег Гомельской области: выдавливать из девочки или мальчонки капли крови и потом поить, грубо говоря, этой кровью фашистов. Таких преступлений, наверное, не было. Я таких как историк не помню.
И мы должны это показывать. Им показывать, которые сегодня кричат о санкциях против нас, а сегодня уже продолжают террористические акты на территории Беларуси. Поэтому сделаете – будет хорошо. Я вам помощник, пока я Президент.
– Сделаем.
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«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?
Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для...
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