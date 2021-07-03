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«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?

03.07.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?

И чтобы не было разночтений, один из студентов, к которым обращался Президент, прямо у Кургана поинтересовался у Александра Лукашенко, чем могут помочь молодые историки общему делу.

«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы был хороший учебник о Великой Отечественной войне, книга. Вот как я первоклассникам дарю эту книгу – чтобы мы могли подарить каждому человеку молодому. Чтобы он прочитал эту книгу и посмотрел, что было. И обратили особое внимание, какую роль мы сыграли в той Великой Отечественной войне. Это будет очень сильный вклад. Вы этим занимаетесь. К этому учебнику мы можем дополнить то, о чем вы говорили: документы тех времен и те документы, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть. Если вы способны на что-то – сделайте, подключите людей. Если будете к памятникам приходить и приводить детей, дети ваши обязательно у вас спросят: зачем это, что это? Расскажите историю, покажите им.

Мы создали очень много памятников о подвигах белорусских людей. Они – счастье белорусского народа. Возьмите Красный Берег Гомельской области: выдавливать из девочки или мальчонки капли крови и потом поить, грубо говоря, этой кровью фашистов. Таких преступлений, наверное, не было. Я таких как историк не помню.

И мы должны это показывать. Им показывать, которые сегодня кричат о санкциях против нас, а сегодня уже продолжают террористические акты на территории Беларуси. Поэтому сделаете – будет хорошо. Я вам помощник, пока я Президент.

«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?

– Сделаем.
– Сделаете? Хорошо, подключимся.

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