Ток-шоу «Пока свободны». Какую Беларусь мы получим в итоге?

Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны». На этот раз мы сходили в гости в редакцию легендарной газеты «Народная воля».





Главные новости недели журналист Naviny.by Алесь Залевский обсуждает с главным редактором «Народной воли» Иосифом Середичем и Александром Дедком — отцом политзаключенного Николая Дедка.

Как живет «Народная воля», распространение которой в Беларуси сегодня практически невозможно? Что чувствует отец, сын которого в суде рассказал о жкстких пытках и издевательствах? Почему на рассмотрение самых резонансных дел дела в судах назначают только молодых судей?

Об этом и другом — в новом выпуске «Пока свободны» прямо сейчас.