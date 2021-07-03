﻿ Ток-шоу «Пока свободны». Какую Беларусь мы получим в итоге?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ток-шоу «Пока свободны». Какую Беларусь мы получим в итоге?

03.07.2021 21:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны». На этот раз мы сходили в гости в редакцию легендарной газеты «Народная воля».

Ток-шоу «Пока свободны». Какую Беларусь мы получим в итоге?

Главные новости недели журналист Naviny.by Алесь Залевский обсуждает с главным редактором «Народной воли» Иосифом Середичем и Александром Дедком — отцом политзаключенного Николая Дедка.

Как живет «Народная воля», распространение которой в Беларуси сегодня практически невозможно? Что чувствует отец, сын которого в суде рассказал о жкстких пытках и издевательствах? Почему на рассмотрение самых резонансных дел дела в судах назначают только молодых судей?

Об этом и другом — в новом выпуске «Пока свободны» прямо сейчас.

 

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны». На этот раз мы сходили в гости в редакцию легендарной газеты «Народная воля».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by