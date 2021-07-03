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На госТВ показали кадры нападения на Азаренка
03.07.2021 21:23 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Телеканал СТВ выпустил сюжет посвящённый нападению на журналиста канала Григория Азаренка.
Напомним, в минувшую пятницу президент Александр Лукашенко заявил, что
В сюжете СТВ показали, как Азаренок идет по двору, к нему подходят двое мужчин, с одним из них журналист канала начинает потасовку, после чего мужчин задерживают.
В сюжете также показали кадры задержания некоего мужчины с пистолетом, и фотографии, предположительно, взрывных устройств, которыми пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.
Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси
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Телеканал СТВ выпустил сюжет посвящённый нападению на журналиста канала Григория Азаренка. Напомним, в минувшую пятницу президент Александр...
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