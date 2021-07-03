На госТВ показали кадры нападения на Азаренка

Источник материала: Смартпресс

Телеканал СТВ выпустил сюжет посвящённый нападению на журналиста канала Григория Азаренка.

Напомним, в минувшую пятницу президент Александр Лукашенко заявил, что Азаренка хотели убить . По словам Лукашенко, чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции: "Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы".

В сюжете СТВ показали, как Азаренок идет по двору, к нему подходят двое мужчин, с одним из них журналист канала начинает потасовку, после чего мужчин задерживают.

В сюжете также показали кадры задержания некоего мужчины с пистолетом, и фотографии, предположительно, взрывных устройств, которыми пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.









Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки .



