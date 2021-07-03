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В Украине потребовали отстранить Меладзе от фестиваля "из-за концерта перед сыном Лукашенко"

03.07.2021 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российского исполнителя Валерия Меладзе потребовали отстранить от украинского фестиваля Atlas Weekend "из-за концерта перед сыном Александра Лукашенко". Об этом сообщает «Детектор медиа».





Украинские общественные организации обратились к организаторам мероприятия и отправили им письмо. «Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму, а партнеров фестиваля — обратить внимание на эти репутационные риски и следить за ответом организаторов фестиваля», — говорится в письме.

Там отмечается, что участие Меладзе вредит не только репутации фестиваля, но и репутации страны. В своем обращении общественные организации заявляют, что «режим Лукашенко уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан, занимается авиационным терроризмом, устраивает репрессии против гражданского общества и независимых СМИ».

В мае артистов Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Григория Лепса и Emin раскритиковали за концерт в Беларуси на День пограничника в одном из клубов. Неофициально сообщалось, что музыканты выступили 28 мая, якобы, по приглашению Виктора Лукашенко — старшего сына  Александра Лукашенко, бывшего пограничника. Исполнители прилетели в Минск на российском бизнес-джете Як-42.
 
Теги: Минск
 
 
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Российского исполнителя Валерия Меладзе потребовали отстранить от украинского фестиваля Atlas Weekend "из-за концерта перед сыном Александра Лукашенко". Об этом...
 
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