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Лукашенко призвал интелигенцию больше не заниматься политикой

03.07.2021 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко призвал интелигенцию не заниматься политикой и "больше не совершать неправильных шагов".

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко посетил в субботу Национальный академический Большой театр оперы и балета, где 3 июля прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости. 

"После просмотра концерта глава государства обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко назвал творческую интеллигенцию лицом нации, народа, государства. "Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов. Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом", - посоветовал он. 

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация об увольнении ряда сотрудников Большого театра, выступивших против жёстких действий силовиков в отношении протестующих. В числе уволенных назывались первый концертмейстер оркестра Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потёмина. В Большом театре ситуацию не комментировали.

В сентябре 2020 года уволилась основная труппа Национального академического театра им.Я.Купалы. Сотрудники театра сделали это в знак солидарности с ушедшим генеральным директором Павлом Латушко и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на выборах главы государства. Более 60 человек остались тогда без работы.

Кажется, Александр Лукашенко озвучивает свои мечты: чтобы люди забыли про него, забыли про политику, забыли про свои права. И позволили ему править дальше. 
 
 
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Александр Лукашенко призвал интелигенцию не заниматься политикой и "больше не совершать неправильных шагов".
 
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