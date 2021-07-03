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Дания вышла в полуфинал Евро-2020

03.07.2021 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Дании по футболу вышла в полуфинал Евро-2020. Такого успеха у команды не было с 1992 года.



Фото Reuters

В четвертьфинальном матче, который прошел в Баку, команда встречалась с Чехией и одержала победу со счетом 2:1.

Уже к концу первого тайма Дания вела в два мяча. Сначала быстрый гол на пятой минуте забил полузащитник дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни.

А на 42-й закрепил успех форвард "Ниццы" Каспер Дольберг. 

Соперник Дании по матчу за выход в финал определится позже в Риме, им станет победитель пары Украина - Англия.

Матч 1/2-й с участием Дании пройдет в Лондоне 7 июля.

Напомним, что первую полуфинальную пару Евро-2020 составили сборные Италии и Испании.
 
 
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Сборная Дании по футболу вышла в полуфинал Евро-2020. Такого успеха у команды не было с 1992 года.
 
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