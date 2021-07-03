|
Дания вышла в полуфинал Евро-2020
Источник материала: Партизан
Сборная Дании по футболу вышла в полуфинал Евро-2020. Такого успеха у команды не было с 1992 года.
Фото Reuters
В четвертьфинальном матче, который прошел в Баку, команда встречалась с Чехией и одержала победу со счетом 2:1.
Уже к концу первого тайма Дания вела в два мяча. Сначала быстрый гол на пятой минуте забил полузащитник дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни.
А на 42-й закрепил успех форвард "Ниццы" Каспер Дольберг.
Соперник Дании по матчу за выход в финал определится позже в Риме, им станет победитель пары Украина - Англия.
Матч 1/2-й с участием Дании пройдет в Лондоне 7 июля.
Напомним, что первую полуфинальную пару Евро-2020 составили сборные Италии и Испании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Дании по футболу вышла в полуфинал Евро-2020. Такого успеха у команды не было с 1992 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)