Дания вышла в полуфинал Евро-2020

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В четвертьфинальном матче, который прошел в Баку, команда встречалась с Чехией и одержала победу со счетом 2:1.





Уже к концу первого тайма Дания вела в два мяча. Сначала быстрый гол на пятой минуте забил полузащитник дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни.





А на 42-й закрепил успех форвард "Ниццы" Каспер Дольберг.





Соперник Дании по матчу за выход в финал определится позже в Риме, им станет победитель пары Украина - Англия.





Матч 1/2-й с участием Дании пройдет в Лондоне 7 июля.





Напомним, что первую полуфинальную пару Евро-2020 составили сборные Италии и Испании.