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Организуй представление к госнаградам. Чем завершилась встреча Александра Лукашенко и альпинистов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
– 8 848 – высшая точка.
– Это, наверное, будет самой основной на сегодня святыней во Дворце Независимости. Нам хотелось бы развернуть их. Значит, можно будет, да?
– Ну вот, будешь награжден белорусской наградой, а то у нас чиновники все российские получают награды, должны и простые спортсмены.
Алена Сырова:
– Я вами горжусь!
Именно в День Независимости особенно остро ощущается гордость за тех, кого называешь соотечественниками. За свою историю и страну, которую зовешь Родиной.
В 2021 году, после всего пережитого белорусами, добавилось чувство самоценности как нации и ценности той независимости, которую однажды получили и, несмотря ни на что, сумели сохранить.
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Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для...
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