Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко считает, что "упустил" театр и потому это стало причиной "негативных проявлений в культурной, театральной среде" в прошлом году.

"Наверное, упустил я вас в том плане, что редко бывал на ваших постановках, спектаклях, на представлениях", - сказал Лукашенко во время посещения в субботу Национального академического Большого театра оперы и балета. Его цитирует пресс-служба президента.

По его мнению, отчасти это стало причиной "негативных проявлений в культурной, театральной среде" в прошлом году. "В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал "Магутны Божа". Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе", - продолжил Лукашенко.

При этом он заявил, что редко посещал театральные постановки поскольку "больше был сконцентрирован на том, чтобы дать людям то место, где они должны творить".

Лукашенко также пояснил, почему обращается с подобными заявлениями к творческой интеллигенции спустя почти год после событий электорального 2020 года: "Потому что понимал: люди творческие, у вас тяжелый труд. Может, вы где-то чего-то недосмотрели, увлеклись чем-то. Но и немного было среди вас людей, которые идейно заморочились. Но сегодня мы подошли к черте. Недавно я об этом говорил. Дальше - нельзя, потеряем страну".

Ряд сотрудников Большого театра после президентских выборов в 2020 году выступили против применения силы в отношении протестующих и открыто поддерживали народный ультиматум. После этого из театра, в частности, были уволены заслуженный дирижер Андрей Галанов, обладатель ордена Франциска Скорины солист Илья Сильчуков, заслуженная артистка Беларуси, концертмейстер оркестра Регина Саркисова, артисты оркестра Алла Джиган и Александра Потемина.

Также в августе 2020 года Национальный театр им. Янки Купалы ушел на простой после того, как большая часть труппы уволилась после ухода экс-директора Павла Латушко.