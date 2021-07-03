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В комплексе «Линия Сталина» в Беларуси прошла военная реконструкция
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
77 лет свободы. 3 июля 1944 года Минск освободили от нацистов благодаря операции «Багратион». Ко Дню независимости Беларуси в историческом комплексе «Линия Сталина» прошла военная реконструкция. Зрителям показали, как Красная армия освобождала страну от врага, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Запах пороха и звук выстрелов. Ужас и страдания, которые не передаст экран. Десяток исторических клубов сегодня напомнили белорусам, каким было 3 июля 1944-го. Реконструкция дает возможность увидеть, что такое война.
Освобождение Беларуси – это операция «Багратион». С обеих сторон в ней участвовали более двух миллионов солдат.
Более пяти тысяч сел по стране в годы войны были стерты с лица земли. Многие вместе с жителями. Те, кому посчастливилось выжить, 77 лет назад встретили освободителей.
Такой легкий бронеавтомобиль в годы войны использовали для разведки. Детали нашли в разных уголках Беларуси и восстановили по чертежам 1942 года. В годы войны таких выпустили более шести тысяч.
В программе – кинологи с выступлениями собак, катания на вертолете и танке, или другой военной технике. Здесь можно ощутить разницу между выстрелом из пушки, винтовки или автомата, пострелять из пневматики, разобрать и собрать автомат и, конечно, выиграть.
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Освобождение Беларуси – это операция «Багратион». С обеих сторон в ней участвовали более двух миллионов солдат.
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