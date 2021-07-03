В комплексе «Линия Сталина» в Беларуси прошла военная реконструкция

Источник материала: Mir24.TV Belarus

77 лет свободы. 3 июля 1944 года Минск освободили от нацистов благодаря операции «Багратион». Ко Дню независимости Беларуси в историческом комплексе «Линия Сталина» прошла военная реконструкция. Зрителям показали, как Красная армия освобождала страну от врага, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Запах пороха и звук выстрелов. Ужас и страдания, которые не передаст экран. Десяток исторических клубов сегодня напомнили белорусам, каким было 3 июля 1944-го. Реконструкция дает возможность увидеть, что такое война.

«Здесь был разыгран эпизод, в котором советские войска своим наступлением немцев свели в котел, окружили их, потом была попытка переговоров на условиях полной безоговорочной капитуляции. Немцы на тот момент еще отказывались от этого, отказавшись от безоговорочной капитуляции, все были либо убиты, либо взяты в плен», – рассказал участник реконструкции Алексей Юревич.

Освобождение Беларуси – это операция «Багратион». С обеих сторон в ней участвовали более двух миллионов солдат.

«Чтим память как бы наших предков, нам интересно показать детишкам, подрастающему поколению, да и взрослым. Мы хотим, чтобы это не было стерто или перековеркано как-то, чтобы память жила», – рассказал участник реконструкции Александр Данилевич.

Более пяти тысяч сел по стране в годы войны были стерты с лица земли. Многие вместе с жителями. Те, кому посчастливилось выжить, 77 лет назад встретили освободителей.

«У меня дедушка прошел войну, он был партизаном. У меня такие яркие остались воспоминания. Сегодня мы воочию увидели тот кусочек войны, как будто погрузились в эти военные действия, считаю, что не только мы сами, но и дети должны помнить, знать об этом, чтит память погибших на войне», – поделилась гостья праздника.

Такой легкий бронеавтомобиль в годы войны использовали для разведки. Детали нашли в разных уголках Беларуси и восстановили по чертежам 1942 года. В годы войны таких выпустили более шести тысяч.

«Это по сути рабочая лошадка Красной армии. Особенно бои наступательные с 43-го года. 44-й. 45-й. Эти маленькие бронеавтомобили шли впереди, нащупывали передний край противника. Подтягивали потом артиллерию, войска и вместе уже штурмовали, вместе добивали немцев», – рассказал исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла.

День независимости , а заодно освобождения белорусской столицы, на историческом комплексе «Линия Сталина» будут праздновать два дня. Операция «Багратион», в результате которой освободили Беларусь, проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. Это одна из крупнейших военных операция за всю историю человечества.

В программе – кинологи с выступлениями собак, катания на вертолете и танке, или другой военной технике. Здесь можно ощутить разницу между выстрелом из пушки, винтовки или автомата, пострелять из пневматики, разобрать и собрать автомат и, конечно, выиграть.