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Александр Лукашенко на премьере в Большом театре: «Я вам безмерно за это благодарен, вашу поддержку я чувствую»

03.07.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В праздничный вечер 3 июля в Национальном академическом театре оперы и балета премьера концерта мастеров искусств. Почетный гость гала-концерта – Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на премьере в Большом театре: «Я вам безмерно за это благодарен, вашу поддержку я чувствую»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего хочу поблагодарить наших уважаемых артистов, которые представили нам лучшие эпизоды из своей жизни. Я, наверное, не преувеличиваю, потому что эти люди посвятили свою жизнь искусству. Поэтому примите не только от меня, но и от всех присутствующих здесь, в зале, нашу благодарность. Спасибо вам огромное!

От вас и от себя я хотел поблагодарить тех, кто в зале. Я знаю, кто в зале, это специфическая для вас аудитория – люди, приехавшие из всех уголков нашей страны. Это и из небольших городков, городских поселков, это люди и сельские, и минчане. В этом специфика этой аудитории. Но люди, которые преданы творчеству, люди творческие, люди искусства и не только. Поэтому давайте мы, стоящие здесь, на сцене, поблагодарим их за ту теплоту, которую, я надеюсь, они подарили вам сегодня.

«В общем, намучились мы в театре в этом». О чём вспомнил Президент Беларуси в Большом?

Я лично всем вам, присутствующим в зале, хочу выразить свою личную президентскую благодарность за ту роль, которую вы сыграли на переломном этапе развития нашей независимости. Это не громко сказано. Вас много, но вы представители, яркие представители той части большинства белорусского народа, которая (опять же, не преувеличу – кто не понимает это, скоро поймет) спасла нашу страну. Я вам безмерно за это благодарен, вашу поддержку я чувствую.

 
 
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Новости Беларуси. В праздничный вечер 3 июля в Национальном академическом театре оперы и балета премьера концерта мастеров искусств. Почетный гость гала-концерта...
 
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