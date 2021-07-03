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«В общем, намучились мы в театре в этом». О чём вспомнил Президент Беларуси в Большом?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В праздничный вечер 3 июля в Национальном академическом театре оперы и балета – премьера концерта мастеров искусств. Почетный гость гала-концерта – Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич! Мы рады приветствовать вас в Большом театре Беларуси. И в знак уважения примите от нас этот букет.
По свидетельствам тех людей, которые сюда приезжают, театр в Минске считается одним из лучших мировых театров и по качеству сцены, и по качеству звука, и по качеству площадки самой. Поэтому интерьеры выше даже всяких похвал. Люди, которые сюда приходят, выходят всегда под большим впечатлением.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оперный театр – визитная карточка современного белорусского искусства. Сегодня на сцене Большого артисты могут даже летать. Однако главное – не технологии, а творчество. Зрителям гала-концерта представили историю театра через призму номеров.
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Новости Беларуси. В праздничный вечер 3 июля в Национальном академическом театре оперы и балета – премьера концерта мастеров искусств. Почетный гость...
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