Посылы соседям от Лукашенко и их вольный перевод

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Мифология Беларуси объясняет, что имел в виду правитель в своих скандальных заявлениях 2 июля.

Из вчерашнего выступления:

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь, поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной».

«На границе с Литвой был перехвачен пограничниками беспилотник... Было принято решение уничтожить его – была прицеплена канистра со взрывчаткой».

«Покушение на подрыв узла связи ВМФ России «Вилейки» радиостанция «Антей».

Вольный перевод:

Украине – ожидать тотальную блокаду границ в случае присоединения к секторальным санкциям, Литве – приготовиться к более серьезным провокациям на границе, Кремлю – приготовить 2-3 миллиарда долларов для дальнейших гарантий безопасности российских военных объектов в Беларуси.