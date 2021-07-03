На госТВ показали «покушение» на Азаренка

Источник материала: Салiдарнасць

Оно вызывает много вопросов.

Видео, которое назвали «покушением» на Григория Азаренка, было показано по государственным каналам.

Закадровый голос говорит, что Азаренок «в момент нападения оказывает активное сопротивление».

Наша ніва обращает внимание на несколько интересных моментов:

1. Исполнителями операции названы Дмитрий Сосновский и «его сообщник». Имя «сообщника» не называется, лицо не показывается. Почему? Возможно, «сообщник» — это представитель правоохранительных органов?

2. В машине, откуда выходят Сосновский и «сообщник», установлена ​​видеокамера. Она показывает, что «сообщник» выходит с оружием, а Сосновский, скорее всего, с пустыми руками.

3. Когда Сосновский и «сообщник» подходят к Азаренку (на видео не видно, что это он, но цвет лица похож), «нападает» именно «сообщник». Сосновский стоит в стороне, затем на мгновение выпадает из видеозаписи, и, наконец, на него накидываются несколько силовиков.

4. Один из силовиков, который шел в нескольких шагах от Азаренка, был папой с коляской. Когда «покушение» имело место, он оттолкнул коляску и бросился на Сосновского.

Напомним, о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка Лукашенко рассказал накануне.

— И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.