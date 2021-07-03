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Кремль: Россия ждет визита Лукашенко в Крым

03.07.2021 22:13 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Россия ждет визита президента Александра Лукашенко в Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем", - цитирует Пескова РИА Новости.

Беларусь официально не признавала Крым российской территорией. Лукашенко по этому поводу заявлял, что Крым де-юре украинский.

После инцидента с самолетом Ryanair в мае текущего года, Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи сообщил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Министерство иностранных дел Украины в ответ пригрозило Минску санкциями, "если хоть один самолет Беларуси окажется в Крыму".

 
Теги: Минск
 
 
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Россия ждет визита президента Александра Лукашенко в Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ждем ли мы президента Беларуси в...
 
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