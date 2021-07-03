Кремль: Россия ждет визита Лукашенко в Крым

Источник материала: Смартпресс

Россия ждет визита президента Александра Лукашенко в Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем", - цитирует Пескова РИА Новости .

Беларусь официально не признавала Крым российской территорией. Лукашенко по этому поводу заявлял , что Крым де-юре украинский.

После инцидента с самолетом Ryanair в мае текущего года, Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи сообщил , что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Министерство иностранных дел Украины в ответ пригрозило Минску санкциями, "если хоть один самолет Беларуси окажется в Крыму".