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Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.
Ольга Власовец, корреспондент:
Те, кто пришел в этот день в городской парк, перенеслись в июнь 1944-го, в эпицентр событий, и своими глазами смогли увидеть сражение за освобождение Крупок. Эпизоды тех лет отразили в исторической реконструкции.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»:
Также можно было своими глазами увидеть образцы военной и ретротехники, попробовать на вкус настоящую солдатскую кашу и закружиться в вальсе Победы.
В продолжении праздника пройдет патриотическая акция «Споем гимн вместе». К ней присоединятся все районы области, а кульминацией по традиции станет яркий фейерверк.
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил...
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