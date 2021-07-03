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«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работала съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Праздник бесподобный, душа просто радуется за нашу Беларусь. Молодцы!
Это супер. То, что у нас есть сейчас – это вообще супер.
С праздником!
Это очень здорово. Во-первых, все разные голоса, все так четко поют, все так четко воспроизводят. О чем поют, так и получается, грубо говоря, как тот актер, песню которого они исполняют. Вообще просто супер.
Супер, мне нравится тоже очень.
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«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»
Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работала съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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