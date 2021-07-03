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«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

03.07.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работала съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Наша локация – одна из самых ярких. Предлагаю послушать впечатления белорусов.

«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

Праздник бесподобный, душа просто радуется за нашу Беларусь. Молодцы!

«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

Это супер. То, что у нас есть сейчас – это вообще супер.

«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

С праздником!

«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

Это очень здорово. Во-первых, все разные голоса, все так четко поют, все так четко воспроизводят. О чем поют, так и получается, грубо говоря, как тот актер, песню которого они исполняют. Вообще просто супер.

«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

Супер, мне нравится тоже очень.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работала съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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