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Михаил Турецкий: я родился в Москве, но всё равно чувствую, что в Беларуси моя малая родина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравить белорусов с Днем Независимости приехал «Хор Турецкого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллектив представил музыкальный проект «Песни Победы». В его основе – композиции военных лет, которые объединяют народы. «Хор Турецкого» давно завоевал любовь белорусского народа.
И, судя по всему, эта любовь взаимная. Нам удалось записать интервью с основателем коллектива Михаилом Турецким.
Михаил Турецкий, народный артист России:
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Новости Беларуси. Поздравить белорусов с Днем Независимости приехал «Хор Турецкого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллектив представил...
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