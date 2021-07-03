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Михаил Турецкий: я родился в Москве, но всё равно чувствую, что в Беларуси моя малая родина

03.07.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравить белорусов с Днем Независимости приехал «Хор Турецкого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Турецкий: я родился в Москве, но всё равно чувствую, что в Беларуси моя малая родина

Коллектив представил музыкальный проект «Песни Победы». В его основе – композиции военных лет, которые объединяют народы. «Хор Турецкого» давно завоевал любовь белорусского народа.

Михаил Турецкий: я родился в Москве, но всё равно чувствую, что в Беларуси моя малая родина

И, судя по всему, эта любовь взаимная. Нам удалось записать интервью с основателем коллектива Михаилом Турецким.

Михаил Турецкий: я родился в Москве, но всё равно чувствую, что в Беларуси моя малая родина

Михаил Турецкий, народный артист России:
Родители из Беларуси – у меня мама из-под Минска, отец из-под Могилева. Они оказались в Москве, я родился в Москве, но я все равно чувствую, что здесь моя малая родина. И для меня особая радость и особая гордость приезжать сюда и нести здесь свое искусство. Как вы говорите, мою энергетику. Растапливать лед недоверия, зажигать людей, чтобы у них было хорошее настроение. Это мое предназначение, наша миссия, нашего коллектива – нести эти высокие вибрации, чтобы у людей улучшалось настроение и позитивный взгляд на жизнь.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Поздравить белорусов с Днем Независимости приехал «Хор Турецкого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллектив представил...
 
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