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«Могут позавидовать все города». Екатерина Карстен поделилась впечатлениями о празднике на малой родине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
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«Могут позавидовать все города». Екатерина Карстен поделилась впечатлениями о празднике на малой родине
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал...
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