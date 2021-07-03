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«Могут позавидовать все города». Екатерина Карстен поделилась впечатлениями о празднике на малой родине

03.07.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

«Могут позавидовать все города». Екатерина Карстен поделилась впечатлениями о празднике на малой родине

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
Это память истории, память нашим ветеранам, для нашей страны, да и для всего Советского Союза. Сегодня у нас прошел очень классный праздник, могут позавидовать все города.

Перенесли в июнь 1944-го. Что показали на Дне Независимости в Минской области? Смотреть здесь.

 
 
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал...
 
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