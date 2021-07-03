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Вы – лицо нации: Лукашенко посетил Большой театр оперы и балета

03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Вы – лицо нации». Александр Лукашенко обратился к интеллигенции. Президент посмотрел гала-концерт Большого театра, посвященный Дню независимости, передает «МИР 24».

На сцену вышли лауреаты международных и национальных конкурсов, народные и заслуженные артисты. Прозвучали отрывки из опер «Кармен», «Турандот», «Фауст». Артисты исполнили адажио из балетов «Щелкунчик», «Анастасия». Глава государства поблагодарил всех за яркое представление, поздравил с Днем независимости и пообещал вернуться через год.

«Мы сделаем этот день, чтобы наша творческая интеллигенция в День независимости «прозвучала». Считайте это решение принятым. Через год мы с вами встретимся. Вы покажете в широком спектре свое творчество. В холле в фойе вы организуете выставку художников, которые покажут лучшие картины, скульпторов и прочих, которые будут награждены и отмечены государством», – сказал Лукашенко.

В Большом театре – новый руководитель – Вячеслав Гарбузов. Президент попросил труппу Большого дать ему время реализоваться как менеджеру и предостерег артистов от участия в политике.

«Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы талантливые люди, и творите там, где у вас лучше это получится», – сказал президент.

Большой театр пережил масштабную реконструкцию, но сейчас работы продолжаются. Идет модернизация сцены. Увидеть здание 80-летней давности можно на фотовыставке. Театр чудом уцелел после Великой Отечественной войны. Был заминирован, но взорвать его захватчики не успели.



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На сцену вышли лауреаты международных и национальных конкурсов, народные и заслуженные артисты.
 
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