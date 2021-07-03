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Президент Беларуси: если мы не защитим историю, то завтра этот Курган сравняют с землёй

03.07.2021 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь

Президент Беларуси: если мы не защитим историю, то завтра этот Курган сравняют с землёй

Алена Сырова, корреспондент:
Президент в последнее время очень много говорит о войне. Нет, не о той, что была, а о той, которая идет прямо сейчас. Сами того не осознавая, но определенно ощущая напряжение, мы оказались на передовой борьбы за право сохраниться как нация. За право праздновать и в 2021-м, и в 2022 году свой День Независимости.

Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»

Президент Беларуси: если мы не защитим историю, то завтра этот Курган сравняют с землёй

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы – будущее нашей страны. Это не банальщина. Вот здесь почти 100 % убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну, именно вы, чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века. Вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю.

Главная проблема и задача в современной истории – переход к новому поколению. Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все. И Курган Славы – символ нашей героической истории. Если мы ее не защитим, то завтра этот Курган сравняют с землей. Сравняют как символ кому-то ненавистной Великой Победы. А с ним канут в прошлое свобода и независимость Беларуси.

Сегодня у нас самый главный, святой и светлый праздник. Его также надо держать в руках и отстаивать. Это наш праздник, всенародно признанный, признанный на референдуме. Это светлый праздник, ценный праздник для нашего народа – День Независимости. И в этом сакральном месте я всех вас, весь белорусский народ хочу поздравить с Днем Независимости.

 
 
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Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для...
 
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