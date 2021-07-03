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Президент Беларуси: если мы не защитим историю, то завтра этот Курган сравняют с землёй
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главная проблема и задача в современной истории – переход к новому поколению. Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все. И Курган Славы – символ нашей героической истории. Если мы ее не защитим, то завтра этот Курган сравняют с землей. Сравняют как символ кому-то ненавистной Великой Победы. А с ним канут в прошлое свобода и независимость Беларуси.
Сегодня у нас самый главный, святой и светлый праздник. Его также надо держать в руках и отстаивать. Это наш праздник, всенародно признанный, признанный на референдуме. Это светлый праздник, ценный праздник для нашего народа – День Независимости. И в этом сакральном месте я всех вас, весь белорусский народ хочу поздравить с Днем Независимости.
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Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для...
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