|
Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работает съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Читайте также:
Вечером 3 июля у стелы проходит гала-концерт «Беларусь единая». Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму профессий, разных поколений белорусов. Транслируются видеоролики, концерт дополняет интерактивный эффект. Яркая кульминация – в 22:50 патриотическая акция «Споем гимн вместе». Сама стела будет подсвечена цветами национального флага.
На последних аккордах концерта начнется фейерверк. Он продлится около 10 минут. В Минске мирные залпы дадут из шести точек в парках Победы, Уго Чавеса, Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Музыкальный марафон у стелы завершится в полночь. На сцене выступят звезды белорусской эстрады, знаменитые танцевальные коллективы и гости из России. Хедлайнер – Стас Костюшкин. Кстати, метро 3 июля будет работать до 2 часов ночи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»
Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работает съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)