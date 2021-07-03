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Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»

03.07.2021 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работает съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Наша локация – одна из самых ярких. Стела «Минск – город-герой» – место знаковое, здесь единство истории и современности ощущается особенно остро. С одной стороны – музей Великой Отечественной войны, а с другой – сегодня поколения белорусов поздравляют друг друга с праздником. Энергетику дополняют тысячи светодиодов, огромные экраны.

Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»

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Вечером 3 июля у стелы проходит гала-концерт «Беларусь единая». Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму профессий, разных поколений белорусов. Транслируются видеоролики, концерт дополняет интерактивный эффект. Яркая кульминация – в 22:50 патриотическая акция «Споем гимн вместе». Сама стела будет подсвечена цветами национального флага.

Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»

На последних аккордах концерта начнется фейерверк. Он продлится около 10 минут. В Минске мирные залпы дадут из шести точек в парках Победы, Уго Чавеса, Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки.

«Праздник бесподобный, душа просто радуется». Что говорят зрители концерта у стелы «Минск – город-герой»

Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Музыкальный марафон у стелы завершится в полночь. На сцене выступят звезды белорусской эстрады, знаменитые танцевальные коллективы и гости из России. Хедлайнер – Стас Костюшкин. Кстати, метро 3 июля будет работать до 2 часов ночи.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» в День Независимости работает съемочная группа Анастасии Ярощик-Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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