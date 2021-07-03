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Игорь Сергеенко: сегодня находимся на переднем крае войны уже за историческую правду

03.07.2021 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Игорь Сергеенко: сегодня находимся на переднем крае войны уже за историческую правду

Это один из символов нашей Великой Победы. К появлению памятного монумента причастны не только профессиональные архитекторы и строители, но и обычные люди. Все те, кто посчитал своим долгом сделать вклад в создание мемориала, один за другим приносили сюда по горсти земли. Значительная же часть возвышенности холма насыпана землей, привезенной с мест боев и городов-героев.

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Игорь Сергеенко: сегодня находимся на переднем крае войны уже за историческую правду

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня находимся, опять же, на переднем крае, но войны уже за историческую правду, за историческое прошлое, на переднем крае информационной войны. Когда предпринимаются попытки переписать историю, исказить, умолить вклад советского народа, в том числе наших белорусов, в эту Великую Победу. И приходит новое поколение, уходят ветераны. И поэтому сегодня важно не потерять ту нить, не потерять ту историческую правду. Продолжать ее, наполнять новым содержанием, открывать новые страницы и давать отпор противникам.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для...
 
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