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Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.
Александр Добриян, корреспондент:
Именно на лоевском берегу лежат истоки операции «Багратион». Цена этой страницы в истории белорусской независимости – жизни более 50 тысяч советских солдат, навсегда оставшихся здесь осенью 1943-го. Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, – поистине битва героев: ни до, ни после нее ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления героизма. Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2438 участников этого сражения.
Никита Гараев, житель Лоева:
Вероника Байкова, председатель Лоевского райисполкома:
На пару сотен километров выше по течению Днепра накануне Дня Независимости открыли движение по новому мосту. Не просто стратегический объект инфраструктуры. В Рогачеве появилась настоящая архитектурная достопримечательность – свои собственные «Золотые ворота».
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Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил...
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