Источник материала: ОНТ

Минск – столица и главный символ независимости Беларуси: история города, ставшего сердцем страны" class="one-news__figure-img">

С чего начинается Родина? У каждого свой ответ. Есть и заветные слова, которые объединяют людей и символизируют страну. Это флаг, герб, гимн. Столица тоже имеет значение. Особый «городской» статус Минска закреплён в Конституции. День освобождения столицы – 3 июля 1944-го – стал ещё и главным праздником белорусской государственности, Днём независимости. 25 лет назад это была воля народа, результат республиканского референдума.

В одном из самых популярных музеев страны – Национальном художественном – огромная новость. Перевесили шедевр Валентина Волкова. Теперь полотно размером 5 метров на 3 метра в глубине зала, посредине него. Это лучший вид. «Минск 3 июля 1944 года» – каким он был, таким мог и остаться. После войны думали построить новый город в нескольких километрах от руин. Столицу всё же решили восстановить. Картина-символ.

Сергей Волков, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Писал в маленькой мастерской. Там позировали только минчане. Дед сам ходил по улицам, искал типажи. Картина настолько впечатлила москвичей, что Академия художеств СССР провела внеочередную сессию. Ну, естественно, когда дед с картиной вернулся домой, в Минск, он сразу же получил звание «Народный художник БССР».

Дед Волкова работал над «документом эпохи» с 1945 по 55 год. Создал более 250 рисунков, эскизов, этюдов. 89 персонажей с натуры. Это те, кто пережил 1100 дней оккупации Минска, единственного в Беларуси «Города-героя». Стела-символ в районе, где жил Менеск. Этот волат по легенде основал город. Сегодня – 10 по населению в Европе. Около двух миллионов жителей – чуть меньше, чем в Париже.

Больше века Минск - главный город. Хотя могли лишить столичного статуса, готовили «перенос» в Могилёв. В 1930-х граница была рядом, всего в 30 километрах. Западная и Восточная Беларусь объединились, Минск оказался в географическом центре страны. Стоит на семи холмах, как Рим и Москва. От судьбы не уйдёшь.

Около 15 километров – главная артерия страны. Проспект Независимости претендует на включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из последних неоклассических ансамблей в архитектуре, послевоенной. Из её рабочего окна площадь Независимости видна. Кстати, как и проспект-тёзка, одна из самых больших в Европе. 7 гектаров. Спросили у зодчего, как преобразится столица в ближайшем будущем.

Ольга Верамей, главный архитектор г. Минска: «В настоящее время рассмотрена на конкурсе скульптурная композиция «Единение Западной и Восточной Беларуси». Признан уже победитель. И в ближайшее время знак единения будет установлена на перекрёстке проспектов Победителей и Машерова. По моему мнению, центр государственности находится на Площади государственного флага. Там практически полностью территория сформирована знаковыми объектами. Там «Посольский городок».

Через год Минску исполняется 955 лет. При рождении у него не было «столичного» статуса, но этот город стал столичнее всех. В 44-м почти сравняли с землёй, но он не сдался. С чего начинается Родина? У каждого свой ответ. «Нулевой километр Беларуси» – это точно здесь. К «сердцу страны» ведёт проспект с гордым названием Независимости.

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