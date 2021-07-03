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Самое высокое здание Анкары окрасилось в цвета белорусского флага
Источник материала: ОНТ
В Анкаре по-особенному поздравили белорусский народ с праздником.
Самое высокое здание в городе подсветили цветами нашего государственного флага. Вот такой красочный привет из Турции.
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В Анкаре по-особенному поздравили белорусский народ с праздником. Самое высокое здание в городе подсветили цветами нашего государственного флага. Вот такой...
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