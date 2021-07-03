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Мужчина устроил стрельбу по людям в центре Челябинска
Источник материала: ОНТ
В Челябинске (Россия) в центре города мужчина начал стрелять из пистолета по компании людей. В результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом
Уточняется, что стрельба произошла утром 3 июля. К месту инцидента быстро прибыли правоохранители и бригада скорой помощи.
Стрелявший мужчина после задержания написал заявление по факту получения травм от других участников конфликта.
Фото: Pixabay
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В Челябинске (Россия) в центре города мужчина начал стрелять из пистолета по компании людей. В результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом...
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