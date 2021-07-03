Ярмарки, выставки военной техники, солдатская каша и концерты: белорусы отметили День Независимости

Источник материала: ОНТ

3 июля – исторически значимая дата в судьбе страны. Символ свободы и мира. В этот день 44-го Минск наконец-то освободился от врага. Эту победу столица помнит. Празднует. В каждом районе города. Крупнейшие городские ярмарки, выставки военной техники, солдатская каша, концерты и, конечно же, апогеем торжества станет праздничный салют. Его мы покажем позже, сейчас о том, как прошел этот замечательный день.





Реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы, БРТы, минометы, пушки и гаубицы – не может День Независимости пройти без того, чем эта независимость отстаивается и защищается. Сегодня военная техника – в качестве главных экспонатов. Ее можно не просто потрогать, а исследовать вдоль и поперек.

На площадке у Национальной библиотеки гуляли под аккомпанемент военного оркестра. Здесь и любимое угощение – солдатская каша. И, само собой, особая атмосфера – атмосфера памяти.

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района Минска: «Вспомнить тех, кого нет, которые погибли, защищая нашу страну, вспомнить тех, кто восстанавливали нашу страну, тех людей, которые создали нашу страну, тех, кто сегодня работает на благо нашей родины».

Город-герой Минск сегодня особенно прекрасен! Дополняют убранство капли дождя. Но несмотря на погоду, повсюду чувствуется праздник! Дворец Спорта – центральное место на карте выходных. Здесь – все, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процветания.

Отмечает День Независимости вся страна. В Могилеве провели масштабную реконструкцию на легендарном Буйничском поле. В 41-м город 23 дня сдерживал врага – оборонялись до последнего вздоха.

Алексей Пустынцев, ветеран Великой Отечественной войны: «Я вспоминаю прошлое, как было тяжело. А сегодняшний день – это радость не только для старшего поколения. Но и для подрастающего. Они берут с нас пример – учиться и охранять своё Отечество».

Горожане и гости возложили цветы к мемориалу. Минутой молчания почтили память погибших героев.

И масштабное шествие в честь праздника в Гомеле. Колонна во главе с ветеранами Великой Отечественной, растянулась более чем на километр. Первая остановка – у братской могилы советских воинов и подпольщиков.

Погибших почтили и в Витебске. Город был почти стёрт с лица земли. Здания отстроили, а вот численность населения, которое жило здесь до войны, так и не удалось восстановить.

Роман Хомиченко, участник Великой отечественной войны: «Мы живём в прекрасном государстве, желаю всем такое как все или чистое небо должно быть над нами».

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси-инспектор по Витебской области: «Это главный праздник в году и гордиться нужно что он у нас есть, на сегодня хоть и непростые времена, мы их переживём то всё временно, сегодня сильным людям сильные испытания, но их пройдём достойно».

Для брестчан День Независимости наполнен особым смыслом. Он настанет спустя месяц, после того, как освободят Минск. Три года оккупации не прошли бесследно, город над Бугом осиротел, фашисты уничтожили почти половину мирного населения.

День рождения страны, который нельзя пропустить. В Гродно сегодня предлагали попробовать сыры, готовили лекарства перед публикой и веселили прохожих. Акцент на развлечения, чтобы все улыбнулись и хотя бы на день отвлеклись от будничной суеты. Тем более гродненцам повезло с погодой.

Концерты, выставки, флешмобы: сотни праздничных площадок по всей стране днем, и не менее насыщенная программа вечером. У Стелы всех соберет гала-концерт. Затем Споем гимн вместе. И посмотрим на красочный салют. Осталось подождать сосем немного.

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