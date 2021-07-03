Большой театр подготовил специальную программу ко Дню Независимости: премьеру посетил Президент

Источник материала: ОНТ

Несмотря на театральное межсезонье, специально к памятной дате артисты Большого театра оперы и балета подготовили гала-концерт-посвящение Дню Независимости. Это постановка под названием «Большой!», посмотреть которую сегодня пришёл Глава государства. Его приветствовали артисты со сцены и зрители.





В программе концерта, который собрал полный зрительный зал, опера и балет. На сцене в этот вечер была знаковая белорусская балетная драматургия. А неповторимые голоса – солисты оперы – исполнили мировую классику – отрывки из «Кармен», «Фауста», «Иоланты, «Набукко». В атмосферу военного времени зрителей перенёс уже романс из оперы «А зори здесь тихие». Театральное праздничное путешествие продолжалось полтора часа. И после концерта Александр Лукашенко поделился своим впечатлением от выступления белорусских артистов, которое он назвал отличным подарком к государственному празднику.

Есть доля символизма в том, что в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков, который стал днём независимости уже в истории суверенной Беларуси, на сцене Большого кипела жизнь. Ведь здание театра чудом уцелело во время войны. Хотя в него попала авиабомба. Оккупанты вывезли из театра всю мебель, музыкальные инструменты, декорации, даже гардероб и нотную библиотеку. Нацисты превратили главный храм культуры довоенного Минска в конюшни и склад. Труппа театра вернулась из эвакуации, где продолжала выступать вдали от Родины, сразу после освобождения Минска в июле. И уже в декабре 44-го театр открыл сезон премьерой оперы.

До начала концерта зрители могли увидеть уникальные экспонаты из театральной костюмерной, гримёрки. Старые снимки и афиши. Театр сейчас готовится к новому, уже 89-му сезону. Но на паузу творчество не ставили. Артисты готовят летнюю премьеру в следующее воскресенье.

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