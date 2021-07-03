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В Антарктиде зарегистрировали рекордно высокую температуру за последние шесть лет

03.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Антарктиде зарегистрировали рекордно высокую температуру за последние шесть лет

В Антарктиде был установлен новый температурный рекорд, признанный Всемирной метеорологической организацией (WMO) ООН. Речь идет о показателе от 6 февраля 2020 года, который зафиксировали на Антарктическом полуострове на аргентинской исследовательской станции «Эсперанса» – термометр показал +18,3°C, информирует сайт WMO.

Предыдущий рекорд, признанный ООН, составлял +17,5°C. Он был зарегистрирован в 2015 году на той же станции.

Фото: Pixabay

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В Антарктиде был установлен новый температурный рекорд, признанный Всемирной метеорологической организацией (WMO) ООН. Речь идет о показателе от 6 февраля 2020 года,...
 
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