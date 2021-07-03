|
В Антарктиде зарегистрировали рекордно высокую температуру за последние шесть лет
Источник материала: ОНТ
В Антарктиде был установлен новый температурный рекорд, признанный Всемирной метеорологической организацией (WMO) ООН. Речь идет о показателе от 6 февраля 2020 года, который зафиксировали на Антарктическом полуострове на аргентинской исследовательской станции «Эсперанса» – термометр показал +18,3°C,
Предыдущий рекорд, признанный ООН, составлял +17,5°C. Он был зарегистрирован в 2015 году на той же станции.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Антарктиде был установлен новый температурный рекорд, признанный Всемирной метеорологической организацией (WMO) ООН. Речь идет о показателе от 6 февраля 2020 года,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)