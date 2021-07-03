Кто и зачем готовил покушение на журналиста Григория Азаренка и другие подробности антитеррористической операции

Источник материала: ОНТ

Они перешли черту. Эмоциональное выступление Президента накануне Дня Независимости на традиционном торжественном собрании во Дворце Республики запомнится ещё и подробностями спецоперации белорусских спецслужб по пресечению террористических ячеек. Поджог, подрыв и убийство – такие зверства планировали кураторы из-за рубежа и едва не осуществили задуманное. Комментируя эти случаи Александр Лукашенко назвал фамилии тех, кто пошёл на преступления. И откуда шли команды на исполнение. В распоряжении нашего телеканала появились подробности громких дел.





Таких подробностей от Президента во Дворце Республики вряд ли ждали. Но когда Александр Лукашенко всё подробно рассказал – зал понял, почему, это было жизненно важно. Потому что касается каждого.

И Хоффман, и Дудников – администраторы радикальных телеграмм-чатов. Кураторы. Пропаганда насилия, выход на протесты, методички по изготовлению коктейлей Молотова, а ещё обучение новичков и координация участников. Некоторые из них готовы поджигать и взрывать.

Для этого Хоффман, опять же из Германии, сформировал боевую группу из граждан Беларуси. Из Украины доставили взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки. Теракт не удался, радикалы были задержаны. Одного из них, по фамилии Глотов, у которого при себе был боевой пистолет, задержали в Гомельской области.

Фигуранты дают признательные показания. Как и ещё один радикал Сосновский – ему Хоффман поручил организовать покушение на тележурналиста Григория Азарёнка.

Азарёнка, который знал, что на него готовится покушение, караулят возле дома. Преграждают журналисту путь. Завязывается драка.

Последствия для задержанных предсказуемы. А вот как поведут себя власти Германии, Литвы, США, Польши – стран, откуда шло управление этими акциями? Беларусь предоставит всю необходимую информацию и доказательства. Отрицать не получится, а вот признают ли очевидное? Уже завтра – новые подробности.

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