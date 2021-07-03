ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто и зачем готовил покушение на журналиста Григория Азаренка и другие подробности антитеррористической операции

03.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кто и зачем готовил покушение на журналиста Григория Азаренка и другие подробности антитеррористической операции

Они перешли черту. Эмоциональное выступление Президента накануне Дня Независимости на традиционном торжественном собрании во Дворце Республики запомнится ещё и подробностями спецоперации белорусских спецслужб по пресечению террористических ячеек. Поджог, подрыв и убийство – такие зверства планировали кураторы из-за рубежа и едва не осуществили задуманное. Комментируя эти случаи Александр Лукашенко назвал фамилии тех, кто пошёл на преступления. И откуда шли команды на исполнение. В распоряжении нашего телеканала появились подробности громких дел.


Таких подробностей от Президента во Дворце Республики вряд ли ждали. Но когда Александр Лукашенко всё подробно рассказал – зал понял, почему, это было жизненно важно. Потому что касается каждого.

И Хоффман, и Дудников – администраторы радикальных телеграмм-чатов. Кураторы. Пропаганда насилия, выход на протесты, методички по изготовлению коктейлей Молотова, а ещё обучение новичков и координация участников. Некоторые из них готовы поджигать и взрывать. 

Для этого Хоффман, опять же из Германии, сформировал боевую группу из граждан Беларуси. Из Украины доставили взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки. Теракт не удался, радикалы были задержаны. Одного из них, по фамилии Глотов, у которого при себе был боевой пистолет, задержали в Гомельской области. 

Фигуранты дают признательные показания. Как и ещё один радикал Сосновский – ему Хоффман поручил организовать покушение на тележурналиста Григория Азарёнка. 

Азарёнка, который знал, что на него готовится покушение, караулят возле дома. Преграждают журналисту путь. Завязывается драка. 

Последствия для задержанных предсказуемы. А вот как поведут себя власти Германии, Литвы, США, Польши – стран, откуда шло управление этими акциями? Беларусь предоставит всю необходимую информацию и доказательства. Отрицать не получится, а вот признают ли очевидное? Уже завтра – новые подробности. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они перешли черту. Эмоциональное выступление Президента накануне Дня Независимости на традиционном торжественном собрании во Дворце Республики запомнится ещё и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Сергеенко: сегодня находимся на переднем крае войны уже за историческую правду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by