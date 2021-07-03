Сакральные символы, цена независимости и задачи молодежи: Лукашенко выступил у Кургана Славы

Источник материала: ОНТ

День, который объединяет всю страну, мы отмечаем главный праздник суверенной Беларуси. Это наш символ самостоятельности, успешности, сохранения традиций и уверенного взгляда в будущее. Освобождение Минска от немецкой оккупации в Великую Отечественную стало началом долгой истории становления нашего государства. В этом году праздник выпал на выходной, а потому в ухоженных парках, на чистых улицах и торжественных площадях – в каждом белорусском городе люди вышли прогуляться под мирным небом. Участие в торжествах, традиционно, принял Президент. Александр Лукашенко утром побывал у одной из главных послевоенных святынь – Кургана Славы. Вместе с главой государства возложили цветы и выразили благодарность героям-победителям и сотни белорусов.

Привычка, пожалуй, штука очень сильная. Курган Славы под Минском каждый день на протяжении многих лет видят тысячи людей. Кто-то мельком, другие – обязательно остановятся и поднимутся на вершину. Но даже за суверенную историю к тому, что Курган есть, мы привыкли. И в этот момент часть сакрального смысла этого мемориала немного потерялась. То есть всем мы чуть-чуть забыли тот подвиг. Но вот сегодня, в День Независимости, здесь – патриоты.

Символично, что эти слова говорят у подножия Кургана Славы, землю для которого буквально по горсти привозили люди со всего Советского Союза. Они этот делали потому, что помнили, пережили слишком многие – и им просто не было всё равно. Именно это подарило всем нам будущее – и независимость.

Об этом всём – о том, что важно и помнить, и думать о будущем – говорил сегодня Александр Лукашенко. Церемониал на 3 июля, в общем-то, привычный, но в этом году – особенный.

И, раз уж важно помнить, то именно возведение этого Кургана Славы в 60-ых, привело к появлению в Советском Союзе того, что сегодня назвали бы «трендом»: подобные курганы стали возводить во многих городах СССР. Но этот, белорусский, был и есть флагман. А началось всё с него потому, что общая советская боль началась именно с нашей страны. Во многом флагманом сохранения истории мы остаёмся и сегодня.

Но ещё важнее – не забыть в будущем. А какое будет это будущее – зависит уже от молодого поколения. Сегодня у мемориала молодых людей было много - но эти слова Александра Лукашенко услышало гораздо больше тех, кому нужно быть готовым вкладывать силы в общую независимость.

Уже после официального церемониала Президент пообщался с теми, кто тоже счёл своим долгом приехать сюда. И от молодёжи, кстати, несколько раз прозвучало – «спасибо, что привили любовь к национальной символике». Но один из флагов у подножия Кургана Славы – особенный. Тот, который первым побывал на Эвересте и сегодня стал подарком первому президенту страны.

Чуть позже к Александру Лукашенко, в прошлом и вообще – историку, обратился историк будущий. Попросил совет в, кажется, простом вопросе – но иногда как раз сделать то, что кажется простым, и есть самое сложное.

Затем ещё вопросы, пожелания, поздравления – Александра Лукашенко отпускать не хотели долго.

Прощаясь, Президент был вынужден извиниться – мол, остался бы подольше, но уж очень много в нынешнее время государственных хлопот. Даже в выходные и даже – в такие праздники. В ответ, впрочем, глава государства услышал коллективное обещание помощи – кто чем сможет, но все – от души. Может, это и есть единство ради нашей независимости?..

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram