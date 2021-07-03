Находчивая пенсионерка развела телефонных мошенников на деньги

Источник материала: ОНТ

Пенсионерка из Челябинска (Россия) смогла заработать на телефонных мошенниках, которые пытались ее обмануть. Об этом информирует местное издание «Доступ 1».

По сведениям источника, аферисты представились сотрудниками банка и позвонили 70-летней учительнице. Звонившие пытались применить наработанную схему с запугиванием, чтобы вынудить пенсионерку перевести деньги с карты. Мошенники заявили, что кто-то пытается похитить деньги россиянки. При этом на счете у женщины было всего 50 российских рублей. Но учительница иностранных языков обманула звонивших и сказала, что у нее на карте 8 миллионов рублей.

Аферисты, услышав о такой сумме, начали торопить пенсионерку с переводом денег на «безопасный счет». Челябинка в ответ заявила, что все входящие вызовы на ее номер телефона платные, а деньги на балансе скоро истекут. Мошенники предложили пополнить баланс пенсионерки и вскоре перевели ей 500 российских рублей.

После этого женщина услышала ругань, и злоумышленники завершили разговор.

Фото: Pixabay

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