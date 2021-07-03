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Находчивая пенсионерка развела телефонных мошенников на деньги

03.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Находчивая пенсионерка развела телефонных мошенников на деньги

Пенсионерка из Челябинска (Россия) смогла заработать на телефонных мошенниках, которые пытались ее обмануть. Об этом информирует местное издание «Доступ 1».

По сведениям источника, аферисты представились сотрудниками банка и позвонили 70-летней учительнице. Звонившие пытались применить наработанную схему с запугиванием, чтобы вынудить пенсионерку перевести деньги с карты. Мошенники заявили, что кто-то пытается похитить деньги россиянки. При этом на счете у женщины было всего 50 российских рублей. Но учительница иностранных языков обманула звонивших и сказала, что у нее на карте 8 миллионов рублей.

Аферисты, услышав о такой сумме, начали торопить пенсионерку с переводом денег на «безопасный счет». Челябинка в ответ заявила, что все входящие вызовы на ее номер телефона платные, а деньги на балансе скоро истекут. Мошенники предложили пополнить баланс пенсионерки и вскоре перевели ей 500 российских рублей.

После этого женщина услышала ругань, и злоумышленники завершили разговор.

Фото: Pixabay

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Пенсионерка из Челябинска (Россия) смогла заработать на телефонных мошенниках, которые пытались ее обмануть. Об этом информирует местное издание «Доступ 1». По...
 
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