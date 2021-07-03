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Елена Богдан: Мы сохранили ту доступность медицины, которую многие страны потеряли после развала Советского Союза

03.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Елена Богдан: Мы сохранили ту доступность медицины, которую многие страны потеряли после развала Советского Союза

В ближайшие пять лет в Беларуси планируют полностью завершить модернизацию системы здравоохранения. Медицина должна стать доступнее, а качество услуг в регионах приближенным к столичным. Среди первоочередного – меры по укреплению репродуктивного здоровья и формирование культуры здорового образа жизни.

Первый заместитель министра здравоохранения и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала о том, как развивается медицинская отрасль сейчас, что планируется сделать в этой сфере в будущем, а также как привить чувство патриотизма современным детям.

Подробнее смотрите в видео:


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В ближайшие пять лет в Беларуси планируют полностью завершить модернизацию системы здравоохранения. Медицина должна стать доступнее, а качество услуг в регионах...
 
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