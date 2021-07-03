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«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.
Виктор Пралич, корреспондент:
И хотя у витебчан еще свежи в памяти торжества недельной давности – город отмечал День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в День Независимости страны они не могли снова не посетить знаковое место. 77 лет назад на израненную землю вернулся мир. Сегодня им дорожат и поколение войны, и молодежь.
Особенно нас радует нынешнее наше положение: подъем нашей страны, независимость. И это не простые слова. Они дорого стоят всем нам, особенно, я подчеркиваю, нам, детям войны.
Молодежи не все равно на страну. И она смолоду, от мала до велика, как на войне, старается на благо страны, делает все возможное, чтобы она расцвела.
Какой же праздник без подарков? Накануне жители Россон получили обновленный корпус поликлиники. Здесь будут оказывать помощь детям. Кстати, для маленьких белорусов в райцентре построили еще и игровой городок с горками, качелями и лабиринтами.
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил...
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