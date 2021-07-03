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«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?

03.07.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому  завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.

Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?

Виктор Пралич, корреспондент:
В Витебске главные мероприятия развернулись на площади Победы. Это святое для каждого жителя города место. Оно никогда не бывает безлюдным, тысячи пришли сюда и на главный праздник страны.

«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?

И хотя у витебчан еще свежи в памяти торжества недельной давности – город отмечал День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в День Независимости страны они не могли снова не посетить знаковое место. 77 лет назад на израненную землю вернулся мир. Сегодня им дорожат и поколение войны, и молодежь.

«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?

Особенно нас радует нынешнее наше положение: подъем нашей страны, независимость. И это не простые слова. Они дорого стоят всем нам, особенно, я подчеркиваю, нам, детям войны.

«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?

Молодежи не все равно на страну. И она смолоду, от мала до велика, как на войне, старается на благо страны, делает все возможное, чтобы она расцвела.

«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?

Какой же праздник без подарков? Накануне жители Россон получили обновленный корпус поликлиники. Здесь будут оказывать помощь детям. Кстати, для маленьких белорусов в райцентре построили еще и игровой городок с горками, качелями и лабиринтами. 

Лидский район в День Республики: прошел парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам – подробности в материале.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил...
 
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