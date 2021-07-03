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Лидский район в День Независимости: прошёл парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам

03.07.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому  завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.

Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Лидский район в День Независимости: прошёл парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам

Галина Буро, корреспондент:
Примерить национальный головной убор, отведать молодой картошечки и посидеть за рулем комбайна. Лейтмотив Дня Независимости в Лиде – сельскохозяйственная тематика, ведь регион славится предприятиями агропромышленного сектора, которые выпускают специализированную технику в помощь хлеборобам. А те в свою очередь благодарят щедрыми урожаями.

Лидский район в День Независимости: прошёл парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам

В центре города впервые парад мощной сельскохозяйственной техники белорусского производства, которая трудится на полях Лидского района. Автопарк в этом сезоне существенно расширился – приобрели 80 единиц, а старт жатве дадут девять новеньких комбайнов. Восторг у публики от шествия и внепланово длинной остановки, ведь все хотели фото с «железными богатырями».

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

Лидский район в День Независимости: прошёл парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам

А на подворьях СПК истинный сельский колорит: от урожая витаминного до изысков по старинным местным рецептам. Грибы с ребрышками, сало, балыки и полендвица – все свое.

Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион» – читать здесь.

 
 
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил...
 
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