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Лидский район в День Независимости: прошёл парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.
Галина Буро, корреспондент:
В центре города впервые парад мощной сельскохозяйственной техники белорусского производства, которая трудится на полях Лидского района. Автопарк в этом сезоне существенно расширился – приобрели 80 единиц, а старт жатве дадут девять новеньких комбайнов. Восторг у публики от шествия и внепланово длинной остановки, ведь все хотели фото с «железными богатырями».
А на подворьях СПК истинный сельский колорит: от урожая витаминного до изысков по старинным местным рецептам. Грибы с ребрышками, сало, балыки и полендвица – все свое.
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Лидский район в День Независимости: прошёл парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил...
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