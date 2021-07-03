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Самый эмоциональный момент. Салют в День Независимости-2021 в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый эмоциональный момент Дня Независимости – когда вся страна вместе поет гимн Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой традиции уже много лет.
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Новости Беларуси. Самый эмоциональный момент Дня Независимости – когда вся страна вместе поет гимн Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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