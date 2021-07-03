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Ведущая СТВ: «Я обожаю живые эфиры. Они тем и прекрасны, что может что-то случиться»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, ведущая СТВ:
Если кто-то подойдет и посмотрит, как организована техническая часть выхода в прямой эфир, и заинтересуется, может, для какого-то ребенка это станет мечтой и будущей профессией, то мы будем только очень рады, а общение с людьми всегда очень полезно. Приятно поделиться эмоциями, потому что народ, который к нам подходил, общался, отличается радушием.
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Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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