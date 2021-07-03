ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Технически это было несложно». Рассказываем о выездной студии СТВ в Молодечно

04.07.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.

«Технически это было несложно». Рассказываем о выездной студии СТВ в Молодечно

Юлия Стриго, корреспондент:
Изначально наша съемочная группа планировала разместить выездную студию именно на улице 17 сентября, но дабы не мешать местным, мы сместились ближе к сердцу города – по улице Притыцкого, напротив кинотеатра с символическим названием «Родина». Здесь накануне появилась телевизионная площадка.

«Технически это было несложно». Рассказываем о выездной студии СТВ в Молодечно

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Технически это было несложно, потому что, во-первых, у нас есть большой опыт. На Европейских играх мы работали в самом центре Минска, в кинотеатре «Москва», тоже были всегда на виду, стояли практически возле центральной фанзоны. После этого мы работали на всех праздниках приблизительно так же. В Верхнем городе в Минске на День города, на День Независимости, мы работали выездными студиями на Кургане Славы, в Хатыни. Для нас это не проблема.

«Технически это было несложно». Рассказываем о выездной студии СТВ в Молодечно

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров СТВ:
Выездная студия будет представлять собой крытую площадку, где мы размещаем четыре камеры и стол с интерактивным монитором. Жители Молодечно могут посмотреть на наш бэкстейдж, пообщаться, возможно, с гостями, нашими телеведущими, фотографировать тоже разрешено.

Читайте также:

15 детских площадок и новый проект для молодёжи. Председатель Молодечненского райисполкома о поддержке молодого населения

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости

Ведущая СТВ: «Я обожаю живые эфиры. Они тем и прекрасны, что может что-то случиться»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый эмоциональный момент. Салют в День Независимости-2021 в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by