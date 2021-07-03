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Россия предлагает Лукашенко сжечь мосты: ждет его визит в Крым
Источник материала: Партизан
Россия ждет с визитом Александра Лукашенко в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
"Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.
Ранее крымские власти предлагали организовать перелет из Минска. Маршрут, по их мнению, можно построить из белорусской столицы до Анапы, а оттуда в Севастополь. Путь займет 4-5 часов, для туристов из Беларуси, считает министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, это было бы удобно.
В начале июня тему полетов в Крым поднял президент Беларуси Александр Лукашенко. Он напомнил, что курорты Крыма всегда пользовались популярностью у белорусов, и рассказал, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина проработать вопрос полетов в Крым в условиях того, что Украина закрыла небо для белорусских самолетов.
Однако все понимают, что Крым это не про отдых для белорусов, а про то, сожжет ли Лукашенко мосты в отношениях с Украиной и Западом, пойдя на признание Крыма российским.
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Россия ждет с визитом Александра Лукашенко в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
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